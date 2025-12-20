2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الجمعة، أن أكثر من 2.5 مليون مهاجر غير شرعي غادروا الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه هذا العام، مشيرةً إلى حملة واسعة النطاق لمكافحة الهجرة، والتي وصفتها بأنها أدت إلى "أكثر الحدود أمانًا في التاريخ الأمريكي".

ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة

وفي تقريرها السنوي الذي يُبرز إنجازات الوزارة، ادّعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عمليات عبور الحدود غير الشرعية انخفضت بنسبة 93% على أساس سنوي، وأن تهريب الفنتانيل انخفض إلى النصف، وأن مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المجرمين إما اعتُقلوا أو رُحِّلوا، وهو ما يُمثل تحولًا جذريًا عن إدارة بايدن، بحسب ما أوردته شبكة فوكس نيوز.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في بيان: "في أقل من عام، حقق الرئيس ترامب بعضًا من أهم الإنجازات التاريخية في تاريخ الرئاسة، وهذه الإدارة ما زالت في بداية الطريق".

عصابات المخدرات

وأضافت نويم "تحت قيادة الرئيس ترامب، نعيد الأمن إلى أمريكا ونضع مصلحة الشعب الأمريكي في المقام الأول. في وقت قياسي، أمّنا الحدود، وحاربنا عصابات المخدرات، وألقينا القبض على آلاف مؤلفة من المهاجرين غير الشرعيين المجرمين."

وتابعت : “مع أن السنة الأولى لترامب بعد عودته إلى منصبه كانت تاريخية، إلا أن الإدارة لن تهدأ حتى إنجاز المهمة.”

ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، من بين 2.5 مليون مهاجر غير شرعي غادروا البلاد منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير، قام ما يقدر بنحو 1.9 مليون شخص بالترحيل طواعية، بينما أُجبر أكثر من 622 ألفًا على المغادرة.