رئيس صحة النواب لأعضاء اللجنة: مش هخذلكم مع الناس اللي انتخبتكم وهنرفع راسكم

وجه النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة تحفيزية لأعضاء اللجنة، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل من أجل المواطنين، والعمل على تقديم أداء تشريعي ورقابي يحقق تطلعاتهم في ملف الصحة.

وقال باشا، خلال حديثه لأعضاء لجنة الصحة، إن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة كبيرة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو عدم خذلان المواطنين الذين انتخبوا ممثليهم، والعمل على رفع رأسهم من خلال إنجازات حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة: «عمرنا ما هنخذلكم مع الناس اللي انتخبتكم، وبنرفع راسكم، وهنعمل شغل حلو في لجنة الصحة»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا جادًا ومكثفًا داخل اللجنة، قائمًا على التعاون وتكامل الأدوار بين جميع الأعضاء.

وأوضح أن لجنة الصحة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال متابعة التنفيذ، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء اللجنة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.