مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
وكيل أفريقية النواب: فتح معبر رفح من الجانبين يعكس ثوابت مصر تجاه فلسطين

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان
النائب الدكتور أشرف سعد سليمان
حسن رضوان

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن إعادة تشغيل معبر رفح البري وفتحه من الجانبين يُمثل تطورًا بالغ الأهمية ونقطة تحول مفصلية في مسار التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل قطاع غزة. 

وقال وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان، إن إعادة تشغيل معبر رفح البري وفتحه من الجانبين يُساهم في تسهيل تدفق المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة، إلى جانب تمكين المرضى والجرحى، خاصة الحالات الحرجة، من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، التي تم رفع درجة الاستعداد القصوى بها، في إطار خطة متكاملة تعكس جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وشدد على أن الدور المصري لم يقتصر على الجوانب الإغاثية فقط، بل يمتد إلى التحرك الدبلوماسي والسياسي المكثف لوقف التصعيد، والدفع نحو حلول عادلة وشاملة، تضمن حماية المدنيين وتضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الطرف الأكثر التزامًا وصدقًا في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر ستظل صمام الأمان للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بتمرير أي مخططات تستهدف فرض واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ما تقوم به الدولة المصرية يعكس مواقف ثابتة وراسخة لا تخضع للمساومة أو الضغوط، وأن دعم فلسطين سيظل جزءًا أصيلًا من عقيدة الدولة المصرية وسياساتها الخارجية.

أفريقية النواب رفح فلسطين

