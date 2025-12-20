قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تشكيك في صحة اجراءات الإعدام بإيران بعد انتشارها مؤخرا

محمد على

أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن إيران أعدمت رجلاً يوم السبت قالت إنه أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وإقامة علاقات مع جماعات المعارضة الإيرانية.

في خضم حرب خفية دامت عقودًا مع إسرائيل، أعدمت إيران العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي وتسهيل عملياته في البلاد. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، في بيان لها، إن الرجل، الذي عرّفته المنظمة بأنه طالب هندسة معمارية يبلغ من العمر 27 عامًا يُدعى أغيل كيشافارز، حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل "استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".

تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى حرب في يونيو، عندما ضربت إسرائيل أهدافاً مختلفة داخل إيران، بما في ذلك من خلال عمليات اعتمدت على نشر قوات الكوماندوز التابعة للموساد في عمق البلاد.

شهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة كبيرة هذا العام، حيث تم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام في الأشهر الأخيرة.

إيران وكالة أنباء ميزان للسلطة القضائية التجسس إسرائيل الصراع الإيراني الإسرائيلي

