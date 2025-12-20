تشكيك في صحة اجراءات الإعدام بإيران بعد انتشارها مؤخرا

أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن إيران أعدمت رجلاً يوم السبت قالت إنه أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وإقامة علاقات مع جماعات المعارضة الإيرانية.

في خضم حرب خفية دامت عقودًا مع إسرائيل، أعدمت إيران العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي وتسهيل عملياته في البلاد. وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، في بيان لها، إن الرجل، الذي عرّفته المنظمة بأنه طالب هندسة معمارية يبلغ من العمر 27 عامًا يُدعى أغيل كيشافارز، حُكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل "استنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب".

تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى حرب في يونيو، عندما ضربت إسرائيل أهدافاً مختلفة داخل إيران، بما في ذلك من خلال عمليات اعتمدت على نشر قوات الكوماندوز التابعة للموساد في عمق البلاد.

شهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة كبيرة هذا العام، حيث تم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام في الأشهر الأخيرة.