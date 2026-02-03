غدا.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة دهب لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدا الأربعاء عن المدينة بالكامل لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة أن القطع سيجري بالتتابع في الأحياء.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.