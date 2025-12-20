إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذها الضربات على داعش بسوريا .

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف قواتها أكثر من 70 هدفاً في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها : كما قدمت القوات المسلحة الأردنية الدعم بطائرات مقاتلة. حيث استخدمت العملية أكثر من 100 ذخيرة للأستهداف الدقيق لمواقع البنية التحتية ومخازن الأسلحة التابعة لتنظيم داعش.

ويدوره ؛ قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذه العملية حاسمة لمنع تنظيم داعش من التخطيط لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة".

وأضاف: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بالأمريكيين وشركائنا في المنطقة بلا هوادة".

وتابع : بعد هجوم 13 ديسمبر على أفراد أمريكيين وسوريين، نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصراً إرهابياً.

وأكمل : وقد نفذت القوات الأمريكية وقوات التحالف في سوريا أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الستة الماضية للقضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا مباشرًا للولايات المتحدة والأمن الإقليمي.