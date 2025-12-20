سوريا .. القوات الأمريكية شنت غارات على أكثر من 70 موقعا لـ داعش



ذكرت مصادر إعلامية في واشنطن أن القوات الأمريكية شنت حتى الآن غارات على أكثر من 70 موقعا تابعا لتنظيم داعش في عدة مناطق بسوريا.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بدء عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابيفي سوريا حيث قال : في وقت سابق من اليوم بدأت قواتنا عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي "داعش" والبنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة للتنظيم.

وقال هيجسيث في تصريحات له : العملية جاءت كرد مباشر على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في 13 ديسمبر بتدمر السورية.

وأضاف هيجسيث: هذه ليست بداية الحرب، إنها إعلان انتقام فالولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب لن تتردد ولن تتراجع أبدا عن الدفاع عن شعبها.



وتابع هيجسيث: كما قلنا مباشرة بعد الهجوم الوحشي، إذا استهدفت الأمريكيين في أي مكان في العالم فستقضي بقية حياتك القصيرة والقلقة وأنت تعلم أن الولايات المتحدة ستطاردك وتجدك وتقتلك بلا رحمة.

وزاد هيجسيث: اليوم، اصطدنا أعداءنا وقتلنا الكثير منهم وسنستمر

فيما قالت القيادة الأمريكية الوسطى: بدأت القوات الأمريكية ضربة واسعة النطاق ضد البنية التحتية لداعش ومواقع الأسلحة التابعة له في سوريا

وكانت صصحيفة نيويورك تايمز قد صرحت بأن الضربات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس ترامب بالانتقام لمقتل جنديين من الجيش الأمريكي على يد التنظيم الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة ايضا : المقاتلات والمروحيات الهجومية ونيران المدفعية استهدفت عشرات المواقع لـ"داعش" في عدة مناطق بوسط سوريا، شملت مستودعات أسلحة ومنشآت أخرى تُستخدم لدعم عملياته

واشارت نيويورك تايمز إلى أن الهجوم على مقار تنظيم "داعش" في سوريا واسع النطاق وقد يستمر لعدة ساعات.