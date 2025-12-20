قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب

سوريا
سوريا
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية السورية  مجددا التزام دمشق الثابت بمحاربة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له على الأراضي السورية، مشددة علي أن بلادها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده أينما شكل تهديدا.

ودعت الخارجية السورية في بيان لها  الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

فيما تقدمت الخارجية السورية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا من عناصر الأمن السوري والأمريكي الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي.

وفي نهاية البيان ؛ شددت الخارجية السورية على أن هذه الخسارة تُبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأعلن منذ قليل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عملية عين الصقر ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ردا ععلى مقتل عدد من الجنود الأمريكان في سوريا الأيام الماضية .

سوريا أمريكا التحالف الدولي تنظيم داعش الإرهابي وزير الحرب الأمريكي عملية عين الصقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

ترشيحاتنا

النائب تامر عبد الحميد

إشادة برلمانية بدور الدولة في التوسع العمراني وخلق فرص العمل

النائب ميشيل الجمل

برلماني: زيارة البرهان للقاهرة رسالة حاسمة.. ومصر رسمت خطوطا حمراء لحماية السودان

مجلس النواب

برلماني: التسهيلات الحكومية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في مصر

بالصور

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025…كن واثقًا من قدراتك

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد