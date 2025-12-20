سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب

أكدت وزارة الخارجية السورية مجددا التزام دمشق الثابت بمحاربة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له على الأراضي السورية، مشددة علي أن بلادها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده أينما شكل تهديدا.

ودعت الخارجية السورية في بيان لها الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

فيما تقدمت الخارجية السورية بأحر التعازي إلى أسر الضحايا من عناصر الأمن السوري والأمريكي الذين قُتلوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي.

وفي نهاية البيان ؛ شددت الخارجية السورية على أن هذه الخسارة تُبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأعلن منذ قليل وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عملية عين الصقر ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا ردا ععلى مقتل عدد من الجنود الأمريكان في سوريا الأيام الماضية .