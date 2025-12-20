قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات الزمالك أمام حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
لا تليق بكرة القدم.. شوبير يعلق على أزمة حلمى طولان ومحمود فايز
ترامب : أحذر الإرهابيين الذين يملكون شرا يدفعهم لمهاجمة الأمريكيين
كأس أمم أفريقيا 2025.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات
سوريا تدعو أمريكا والتحالف الدولي لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب
حكاية شهيد الشهامة بحادث انهيار منزل المنيا.. توفى بعد إنقاذه لوالدته وبعض الأطفال | شاهد
أحمد السبكي يعلن عن بدء تصوير فيلم 101مطافي
رد مثلي قيمة الاستهلاك.. ضوابط التصالح الجديدة في مخالفات الكهرباء
حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟
أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025
تغيير موعد الاحتفال بذكرى الثورة التونسية يلقي تفاعلًا واضحًا بالشارع
أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي يطلق أسم عين الصقر على العمليات ضد داعش في سوريا

محمود نوفل

 
ذكرت وسائل إعلام سورية بأن قوات التحالف الدولي تستهدف بضربات الجوي  مواقع لتنظيم داعش في كل من بادية معدان بريف الرقة وبادية الحماد بريف دير الزور وجبل العمور.

وأشار المصدر ذاته إلى أن  التحالف الدولي استهدف كذلك مواقع لتخزين الأسلحة ومقرات تعتبر منطلقا لتنظيم داعش لتنفيذ عملياته في المنطقة.

فيما أطلق وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت إسم 
‌‏عملية "عين الصقر" على الضربات التي يتم تنفيذها في سوريا للقضاء على مقاتلي داعش.

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بدء عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابيفي سوريا حيث قال : في وقت سابق من اليوم بدأت قواتنا عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي "داعش" والبنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة للتنظيم.

وقال هيجسيث في تصريحات له : العملية جاءت كرد مباشر على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في 13 ديسمبر بتدمر السورية.

وأضاف هيجسيث: هذه ليست بداية الحرب، إنها إعلان انتقام فالولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب لن تتردد ولن تتراجع أبدا عن الدفاع عن شعبها.

وتابع هيجسيث: كما قلنا مباشرة بعد الهجوم الوحشي، إذا استهدفت الأمريكيين في أي مكان في العالم فستقضي بقية حياتك القصيرة والقلقة وأنت تعلم أن الولايات المتحدة ستطاردك وتجدك وتقتلك بلا رحمة.

وزاد هيجسيث: اليوم، اصطدنا أعداءنا وقتلنا الكثير منهم وسنستمر

فيما القيادة الأمريكية الوسطى: بدأت القوات الأمريكية ضربة واسعة النطاق ضد البنية التحتية لداعش ومواقع الأسلحة التابعة له في سوريا

وكانت صحيفة  نيويورك تايمز قد صرحت بأن الضربات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس ترامب بالانتقام لمقتل جنديين من الجيش الأمريكي على يد التنظيم الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة أيضا: المقاتلات والمروحيات الهجومية ونيران المدفعية استهدفت عشرات المواقع لـ"داعش" في عدة مناطق بوسط سوريا، شملت مستودعات أسلحة ومنشآت أخرى تُستخدم لدعم عملياته

واشارت نيويورك تايمز إلى أن الهجوم على مقار تنظيم "داعش" في سوريا واسع النطاق وقد يستمر لعدة ساعات.

سوريا داعش وزير الحرب الأمريكي القيادة الأمريكية الوسطى الجيش الأمريكي

