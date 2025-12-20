وزير الحرب الأمريكي : واشنطن لن تتردد أبدا في الدفاع عن شعبها





أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بدء عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابيفي سوريا حيث قال : في وقت سابق من اليوم بدأت قواتنا عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي "داعش" والبنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة للتنظيم.

وقال هيغسيث في تصريحات له : العملية جاءت كرد مباشر على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في 13 ديسمبر بتدمر السورية.

وأضاف هيغسيث: هذه ليست بداية الحرب، إنها إعلان انتقام فالولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب لن تتردد ولن تتراجع أبدا عن الدفاع عن شعبها.

وتابع هيغسيث: كما قلنا مباشرة بعد الهجوم الوحشي، إذا استهدفت الأمريكيين في أي مكان في العالم فستقضي بقية حياتك القصيرة والقلقة وأنت تعلم أن الولايات المتحدة ستطاردك وتجدك وتقتلك بلا رحمة.

وزاد هيغسيث: اليوم، اصطدنا أعداءنا وقتلنا الكثير منهم وسنستمر

فيما قالت القيادة الأمريكية الوسطى: بدأت القوات الأمريكية ضربة واسعة النطاق ضد البنية التحتية لداعش ومواقع الأسلحة التابعة له في سوريا

وكانت صصحيفة نيويورك تايمز قد صرحت بأن الضربات الأمريكية ضد "داعش" في سوريا تأتي تنفيذا لتعهد الرئيس ترامب بالانتقام لمقتل جنديين من الجيش الأمريكي على يد التنظيم الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة ايضا : المقاتلات والمروحيات الهجومية ونيران المدفعية استهدفت عشرات المواقع لـ"داعش" في عدة مناطق بوسط سوريا، شملت مستودعات أسلحة ومنشآت أخرى تُستخدم لدعم عملياته

واشارت نيويورك تايمز إلى أن الهجوم على مقار تنظيم "داعش" في سوريا واسع النطاق وقد يستمر لعدة ساعات.