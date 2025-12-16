العراق يعلن القبض على أخطر خبراء التفجير لدى داعش

نجح جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، في الإطاحة بأخطر خبراء التفجير لدى "داعش"، وذلك بعد عودته من دولة مجاورة، عقب متابعة ورصد دام 10 أشهر.

وفي بيان له، قال جهاز الأمن الوطني العراقي: "في عملية استخبارية نوعية استمرت لأكثر من عشرة أشهر من المتابعة والرصد الدقيق، نجح جهاز الأمن الوطني في إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابي بعد عودته من إحدى دول الجوار".

وأضاف البيان: "الإرهابي المقبوض عليه يعد من العناصر عالية الخطورة، حيث ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، وبدأ نشاطه الإرهابي منذ عام 2004 ضمن عناصر تنظيم القاعدة في العاصمة بغداد، متخذاً كنية (أبو علياء)"، مبينا أنه "كان متخصصاً في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من خمسة عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية".

وتابع البيان: "التحقيقات أكدت أن الإرهابي كان مسئولاً عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد قام بتسليم أكثر من (100) جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة"، كما كشفت التحقيقات "امتلاكه خبرة متقدمة في تنفيذ التفجيرات المزدوجة، وهي الأسلوب الإجرامي الذي يهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية عند وصولها إلى موقع التفجير الأول".

وإستكمل الجهاز بيانه قائلا: "المتهم إبان عمليات التحرير، انتقل إلى محافظتي صلاح الدين وكركوك، وغيّر كنيته إلى (أبو مصطفى)، ليشغل منصب مسئول الاتصالات والمشرف المباشر على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات آنذاك، قبل أن يهرب من العراق بعد اندحار الكيان الإرهابي ويختبئ لسنوات خارج البلاد".

وختم الأمن الوطني العراقي بيانه قائلا: "بفضل الجهد الاستخباري المتواصل، تمكن جهاز الأمن الوطني من تعقبه والقاء القبض عليه، في ضربة جديدة تؤكد استمرار العمل الاستباقي للجهاز في ملاحقة فلول الإرهاب المنهزم".