شقيق يزن النعيمات يوجه له رسالة بعد إصابته فى مباراة العراق بكأس العرب

وجّه بدر النعيمات، شقيق ووكيل لاعب منتخب الأردن يزن النعيمات، رسالة مؤثرة عبر حسابه على «إنستجرام»، عقب الإصابة التى تعرض لها شقيقه فى مباراة العراق بكأس العرب 2025.

وجاءت رسالة شقيق يزن النعيمات كالتالى:«أخى الغالي... الأفضل، وقلب العزيمة فى كل مباراة».

وأضاف: «قدر الله وما شاء فعل، إصابتك مجرد امتحان جديد لقوتك وإصرارك اللى تعودنا عليهم.

أنت دائماً كنت مصدر القوة إلنا وقدوتى فى الصبر والإصرار واليوم أنا فخور فيك أكثر من أى وقت».

