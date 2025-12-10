لاعب منتخب الأردن ينشر صورته مع شيكابالا ويعلق : أسطورة

شارك عصام السميري، لاعب منتخب الأردن، صورته مع محمود شيكابالا نجم الزمالك السابق، على هامش المباراة التي جمعت بين المنتخبين في كأس العرب.



وعلق عصام السميري على صورته مع شيكابالا، والتي نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أسطورة".



شهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.