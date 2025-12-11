إعلامي يطرح سؤالا بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم منتخب الأردن

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي، سؤالا بشأن اللاعب يزن النعيمات عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب مهيب عبد الهادي: "مع أم ضد تعاقد الأهلي مع يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن".

ودخل نادي الاتفاق السعودي في منافسة قوية مع النادي الأهلي لضم يزن النعيمات نجم منتخب الأردن وفريق العربي القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتواصل فريق الاتفاق السعودي مع العربي القطري لمعرفة التفاصيل المالية لضم يزن النعيمات في يناير المقبل.

ويأتي دخول الاتفاق السعودي في مفاوضات مع العربي القطري لضم يزن النعيمات في الوقت الذي يرغب الأهلي فيه في التعاقد مع اللاعب

وقد يشهد عرض الاتفاق السعودي حائط منيعا يمنع الأهلي من التعاقد مع النعيمات في يناير بسبب الراتب السنو الكبير مقارنة براتب الأهلي الذي رصده للاعب.