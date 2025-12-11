«رجال يد الأهلي» يواجه سبورتنج في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة مساء اليوم وتقام على صالة اتحاد الشرطة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار منافسات البطولة.

‏‎وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على طلائع الجيش بنتيجة 33-21، ضمن منافسات بطولة الدوري.