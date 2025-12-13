الدوريات الأوروبية وكأس القارات.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13-12- 2025

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر 2025، مجموعة من المباريات البارزة في الدوريات الأوروبية وكأس القارات للأندية.

تشهد اليوم انطلاق الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، بجانب مباريات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني والفرنسي، وبدء الجولة الرابعة عشر في الدوري الألماني، بينما تستكمل مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

كما يلتقي فلامنجو البرازيلي بنظيره بيراميدز المصري في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

كأس القارات للأندية – نصف النهائي

فلامنجو × بيراميدز

الموعد في مصر: 7:00 مساءً القناة الناقلة: beIN SPORTS 2



تترقب الجماهير مواجهة قوية بين الفريق البرازيلي الشهير فلامنجو ونادي بيراميدز المصري، ضمن نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية، والتي تعد من أبرز البطولات على مستوى الأندية بين القارات.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي – الجولة السادسة عشر

تشيلسي × إيفرتون

الساعة: 5:00 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 4





ليفربول × برايتون

الساعة: 5:00 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 1





بيرنلي × فولهام

الساعة: 7:30 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 4





أرسنال × وولفرهامبتون

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 1





تتميز الجولة السادسة عشر بمواجهات نارية، حيث يسعى كبار الدوري الإنجليزي لتعزيز مواقعهم في جدول الترتيب، وسط منافسة قوية على مراكز الصدارة ومراكز التأهل الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني – الجولة السادسة عشر

أتلتيكو مدريد × فالنسيا

الساعة: 3:00 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 3





برشلونة × أوساسونا

الساعة: 7:30 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 1





ريال سوسييداد × جيرونا

الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت مصر القناة الناقلة: beIN SPORTS 3





تشهد الجولة الإسبانية منافسات محتدمة، حيث يسعى برشلونة وأتلتيكو مدريد لتعزيز فرصهم في المنافسة على اللقب، بينما يطمح باقي الفرق في حصد نقاط ثمينة للبقاء ضمن فرق الصدارة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي – الجولة الخامسة عشر

تورينو × كريمونيسي

الموعد في مصر: 4:00 مساءً



بارما × لاتسيو

الساعة: 7:00 مساءً بتوقيت مصر

أتالانتا × كالياري

الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت مصر













