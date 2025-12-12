الزمالك يحسم موقف ثلاثي الفريق قبل مباراة حرس الحدود

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي لكل من عبد الله السعيد وأحمد ربيع ونبيل عماد دونجا من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

وأوضح المصدر أن الثنائي عبد الله السعيد وأحمد ربيع باتت فرص مشاركتهما في اللقاء أفضل نسبيًا، بعد اقترابهما من التعافي، إلا أن جاهزيتهما لم تُحسم بشكل كامل حتى الآن، بينما يظل موقف نبيل دونجا غامضًا، حيث تشير المؤشرات إلى صعوبة لحاقه بالمباراة.

وكان اللاعبون الثلاثة قد غابوا عن مواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى بسبب الإصابة، إذ يخضعون لبرنامج تأهيلي مكثف وضعه الجهاز الطبي بهدف تجهيزهم للعودة تدريجيًا.

وتعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبد الله السعيد من إصابة في العضلة الخلفية، في حين أصيب دونجا بـ جزع في الرباط الداخلي للركبة، وهو ما يجعل غيابه عن لقاء حرس الحدود هو الاحتمال الأقرب حتى الآن.