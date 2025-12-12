مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المحترف الكيني بارون أوشينج أصبح قريبًا للغاية من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني الحالي والأجهزة السابقة بإمكاناته منذ انضمامه للفريق.

وأوضح المصدر، أن أوشينج لم يقدم المستوى المطلوب، ولم يترك أي بصمة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن ظهوره المتواضع في مواجهة كهرباء الإسماعيلية ببطولة كأس عاصمة مصر التي انتهت بالتعادل 3-3، كان سببًا رئيسيًا في تأكيد قرار الاستغناء عنه.

الزمالك يعمل على تسويق اللاعب

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل التحرك لتسويق اللاعب في يناير، لتجنب استمرار عقده دون استفادة فنية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

الإعارة واردة في حال عدم وجود عرض بيع

وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم وصول عرض شراء نهائي، يدرس الزمالك إعارة اللاعب لأحد الأندية التي أبدت اهتمامًا بضمه، ضمن خطة الإدارة لإجراء عملية "فلترة" شاملة قبل فترة الانتقالات الشتوية، للتخلص من اللاعبين الذين لم ينجحوا في إثبات أنفسهم.