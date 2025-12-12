قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 12-12-2025
أزهري يوجه رسالة للأسر وطريقة التعامل مع أسئلة الأطفال
رحيل شاب من حلايب أثناء أداء العمرة بمكة المكرمة
هل تصل عاصفة بايرون مصر بعد قبرص واليونان ؟.. الأرصاد توضح
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير

أوشينج
أوشينج
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المحترف الكيني بارون أوشينج أصبح قريبًا للغاية من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني الحالي والأجهزة السابقة بإمكاناته منذ انضمامه للفريق.

وأوضح المصدر، أن أوشينج لم يقدم المستوى المطلوب، ولم يترك أي بصمة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن ظهوره المتواضع في مواجهة كهرباء الإسماعيلية ببطولة كأس عاصمة مصر التي انتهت بالتعادل 3-3، كان سببًا رئيسيًا في تأكيد قرار الاستغناء عنه.

الزمالك يعمل على تسويق اللاعب

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك بدأت بالفعل التحرك لتسويق اللاعب في يناير، لتجنب استمرار عقده دون استفادة فنية، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.

الإعارة واردة في حال عدم وجود عرض بيع

وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم وصول عرض شراء نهائي، يدرس الزمالك إعارة اللاعب لأحد الأندية التي أبدت اهتمامًا بضمه، ضمن خطة الإدارة لإجراء عملية "فلترة" شاملة قبل فترة الانتقالات الشتوية، للتخلص من اللاعبين الذين لم ينجحوا في إثبات أنفسهم.

الزمالك بارون أوشينج كهرباء الإسماعيلية كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الخط الرابع للمترو

تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

ترشيحاتنا

ارني سلوت

سلوت يكشف كواليس استبعاد صلاح أمام إنتر ويحدد موقفه من برايتون

محمود حمدي الونش

الزمالك يستعيد الونش في التشكيل الأساسي لمواجهة حرس الحدود

محمود بنتايك

قبل انتهاء المهلة بثلاثة أيام.. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة بنتايج

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد