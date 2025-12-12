جامعة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مناهضة العنف التى نظمها المجلس القومى للمرأة.. صور

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة البحثية التى نظمها المجلس القومى للمرأة ، تحت عنوان "مناهضة العنف الذي تيسره وسائل التكنولوجيا" .

وأكد " الجيزاوي " أن هذا الفوز يعكس المستوى المتميز لطلاب جامعة بنها ، وحرص الجامعة على دعم طلابها وتشجيعهم على الإبداع والبحث العلمي فى ملفات تمس قضايا المرأة وتمكينها الرقمى ، مشيرا إلى أن المسابقة تمثل منصة مهم لعرض أفكار الشباب المبتكرة فى مواجهة العنف ضد المرأة .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطالبتان دعاء يوسف ، ومنة الله السيد بالفرقة الثالثة بكلية الآداب قسم علم الاجتماع ، الفائزتان بالبحث المقدم تحت عنوان " المحددات الاجتماعية والاقتصادية للعنف الرقمى ضد المرأة : دراسة تحليلية على عينة من طلاب جامعة بنها ، متمنيا لهن مزيدا من النجاح والتميز .