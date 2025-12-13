برشلونة يصطدم بـ أوساسونا في الجولة السابعة عشرة من الليجا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية إلى ملعب كامب نو، الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وضيفه أوساسونا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسمها الجاري، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض في صراع الصدارة.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يكون موعدها الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفريق الكتالوني.

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع مباراة برشلونة وأوساسونا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر القناة تغطية مميزة تشمل التحليل الفني قبل وبعد اللقاء، مع نخبة من كبار المحللين.

موقف برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة وهو متربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي عززت موقفه في المنافسة على اللقب. ويسعى الفريق بقيادة جهازه الفني إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات.

وضع أوساسونا قبل اللقاء

في المقابل، يحتل فريق أوساسونا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، سواء بالخروج بنقطة التعادل أو تحقيق مفاجأة بالفوز لتحسين وضعه في جدول الليجا والابتعاد عن مناطق الخطر.

أهمية المباراة لبرشلونة

يمثل الفوز في هذه المباراة أهمية خاصة لبرشلونة، حيث يسعى الفريق إلى توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد إلى 7 نقاط، والانفراد أكثر بصدارة الدوري، مما يمنحه دفعة معنوية قوية في مشوار المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم



