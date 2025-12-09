فرانكفورت يفاجئ برشلونة ويتقدم بهدف في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

أنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول متقدمًا على برشلونة بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض.

هدف مبكر يربك حسابات برشلونة

جاء هدف المباراة الوحيد حتى الآن في الدقيقة 21، بعدما نجح أنسجار كناوف في استغلال تمريرة طولية متقنة وصلته خلف دفاع برشلونة المتقدم، ليواجه الحارس خوان جارسيا ويسكن الكرة الشباك مُعلنًا تقدم فرانكفورت خارج الديار.

الهدف وضع الفريق الكتالوني تحت ضغط كبير، خاصة في ظل حالة التراجع التي ظهرت على اللاعبين منذ الخسارة الأخيرة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج، وهي نتيجة زادت من معاناة برشلونة في المجموعة.

يدخل برشلونة اللقاء وهو يمتلك 7 نقاط في المركز الثامن عشر في الترتيب العام لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط يحتل بها المركز الـ28، ما يجعل الفوز اليوم ضرورة ملحّة للفريقين من أجل تحسين موقعهما في سباق التأهل.

ورغم السيطرة النسبية لبرشلونة على الكرة، فإن الخطورة الأكبر كانت من نصيب فرانكفورت الذي نجح في استغلال أول فرصة حقيقية له وترجمتها إلى هدف، بينما عانى برشلونة من بطء التحضير وضعف الفاعلية في الثلث الأخير.

