استخراج 1200 شهادة مهارة ومزاولة حرفة لعمال المترو الجديد بالإسكندرية

أعلنت مديرية عمل الإسكندرية بدء استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لعدد 1200 عامل من المشاركين في مشروع المترو الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة لهم تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل...وبحسب بيان اعلامي اليوم،يأتي إصدار هذه الشهادات تمهيدًا لشمول العمال غير المؤمن عليهم ضمن منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة، وتسهيل إجراءات تعيينهم، باعتبار أن شهادات "مستوى المهارة" و"مزاولة الحرفة" أصبحت من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر..كما سيتم ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم سبل الدعم لهم، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لحمايتهم وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محمد كمال وكيل المديرية، أنه تم بدء اختبارات مزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل الخاصة بالمشروع في منطقة أبو قير، حيث خضع عدد 260 عاملًا للاختبارات كمرحلة أولى، من إجمالي 1200 عامل يستهدفهم المشروع، وذلك بالتنسيق بين وزارة العمل وشركة أوراسكوم.

وشملت الاختبارات عددًا من المهن المتخصصة، من بينها:(لحام عام – كهربائي توصيلات – شدات معدنية – فني برادة معادن – براد مواسير – سباك صحي – نجار مسلح – حداد خرسانة – مشغل خلاط خرسانة – عامل تشكيل وتركيب هياكل)....حضر فعاليات الاختبارات كل من الدكتور محمد صلاح من الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل..وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة ورفع كفاءتها المهنية، دعمًا لمشروعات التنمية القومية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.