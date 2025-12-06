قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

برشلونة يعلن قائمته لمواجهة ريال بيتيس في صراع صدارة الليجا

برشلونة
برشلونة
منتصر الرفاعي

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، القائمة الرسمية للفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام ريال بيتيس، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

قائمة برشلونة للمباراة

حراسة المرمى: جوان جارسيا – تشيزني – إيدير ألير.
خط الدفاع: بالدي – كوبارسي – كريستنسن – جيرارد مارتين – كوندي – إريك – جوفري.
خط الوسط: بيدري – فيرمين – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – بيرنال – درو – تومي ماركيز.
خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – ماركوس راشفورد – روني بردججي.

وضع الفريقين قبل المباراة

يدخل برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه ريال مدريد. وخاض الفريق الكتالوني 15 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 12 انتصارًا، مقابل خسارتين وتعادل واحد، وسجل لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا.

في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد خوضه 14 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و6 تعادلات، في حين مُني بهزيمتين فقط، وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

برشلونة هانزي فليك ريال بيتيس الدوري الإسباني قائمة برشلونة

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة

