تنضم لحديقة الحيوان قريبًا.. حقيقة تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأفيال بجورجيا

أوضحت الشركة المسئولة عن تطوير وإدارة حديقتي الحيوان والأورمان حقيقة الصور المتداولة بشأن الأفيال الجورجية، مؤكدة أنها أرسلت أربعة أخصائيين في رعاية الحيوانات إلى جورجيا للتدريب على كيفية التعامل مع الأفيال هناك، وذلك قبل وصولها إلى مصر.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامها برفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث يخضع حاليًا الأخصائيون الأربعة – ثلاثة من مصر وواحد من فرنسا – لتدريب عملي مكثف يركز بشكل أساسي على أساليب التعامل مع الأفيال الآسيوية ورعايتها وفقًا للمعايير الدولية.



وذلك تلبية لرغبة الاتحاد الآسيوي بشأن شهادة استقدام الأفيال حيث يشترط التديب على كيفية التعامل مع الحيوانات ورعايتها

وأشارت الشركة إلى أنه جارٍ حاليًا تجهيز بيوت الأفيال داخل حديقة الحيوان بالجيزة على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع.