وزير الخارجية يستعرض جهود مصر في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت ٦ ديسمبر مع ديما اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، على هامش منتدى الدوحة.

ثمن د. بدر عبد العاطي جهود المنظمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية في قضايا التكنولوجيا والحوكمة الرقمية، مؤكداً التزام مصر بتعزيز التحول الرقمي المسئول، وتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي.

أشار وزير الخارجية خلال اللقاء إلى نشاط مصر في المجالات الرقمية بكافة محاورها على المستوى العربي والأفريقي، إلى جانب دورها كشريك فاعل في صياغة أطر التعاون الرقمي متعددة الأطراف، وكذلك أطر حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما استعرض وزير الخارجية ما تم إحرازه من تقدم ملموس في مجال الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات الرقمية وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في ٢٠٢٥. كما أكد وزير الخارجية الانفتاح على دراسة سبل التعاون مع المنظمة في مجالات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والشمول الرقمي.