وزير الخارجية: يجب دعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة ولن نسمح باستخدام معبر رفح لتهجير الفلسطينيين

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة، يجب دعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة ولن نسمح باستخدام معبر رفح لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة بدولة قطر .

و أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه يجب على إسرائيل فتح جميع المعابر الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

وشدد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة نقاشية فى منتدي الدوحة بمشاركة وزير الخارجية، أن عنف المستوطنين يزداد يوما تلو الآخر فى الضفة الغربية.

وأضاف أنه يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر فى غزة، لافتا إلى أنه يجب على إسرائيل فتح جميع المعابر الحدودية للسماح بتدفق المساعدات لغزة.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن مصر لن تحكم غزة ولن تكون هناك أى دولة أجنبية تحكم القطاع.