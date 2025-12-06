وزير الخارجية التركي: «قسد» لا تنوي الاندماج في مؤسسات الدولة السورية

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن الدلائل تشير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لا تنوي الالتزام باتفاق الاندماج في مؤسسات الدولة السورية بل تريد التحايل عليه.

اندماج قوات سوريا الديمقراطية

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريحات لوكالة رويترز، إن على قوات سوريا الديمقراطية أن تفهم أن السيطرة والقيادة يجب أن تنبع من "مكان واحد".

وأضاف فيدان أن أنقرة لا تمنح الحكومة السورية "شيكا على بياض" لقمع الأقليات، ويجب أن يشعر الجميع بالأمن والحرية، لافتا إلى أن سياسات إسرائيل "المزعزعة للاستقرار" في سوريا تمثل مشكلة رئيسية تعيق جهود الوحدة.

الشرطة في غزة

في سياق آخر، أكد الوزير التركي أن قوة الشرطة المُشكَّلة في قطاع غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مُدرَّبين وليس من حماس، مشيرا إلى أن الحركة مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة الفلسطينية للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح فيدان أن نزع سلاح حماس في المرحلة الأولى من اتفاق غزة قد لا يكون هدفا "واقعيًا وقابلًا للتنفيذ" وهناك حاجة إلى خطوات أخرى أولًا، مؤكدا أنه إذا أخفق المجتمع الدولي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة فسيكون ذلك "فشلا كبيرا" للعالم والولايات المتحدة.