قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
تزامنا مع الذكرى السنوية.. قسد تمنع إقامة أي احتفالات بسقوط نظام الأسد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قررت “قسد”، الهيئة الداخلية في إقليم شمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، منع  إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية في عموم مناطق الإقليم يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وذلك تزامناً مع مرور عام على إسقاط نظام الأسد.

منع إطلاق العيارات النارية

كما شمل القرار منع إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية تحت طائلة المساءلة القانونية، وتكليف الجهات الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار، و ذلك بحسب “العربية”.

ووجّهت هيئة الداخلية تهنئة لشعوب شمال وشرق سوريا وسائر السوريين بهذه المناسبة، متطلعة إلى مرحلة "تزدهر فيها سوريا بالديمقراطية والتعددية والتشاركية ضمن دولة لا مركزية".

و يأتي القرار في ظل الظروف الأمنية الراهنة وازدياد نشاط الخلايا الإرهابية الساعية لخلق الفتنة، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والأمن والسلم الأهلي.

قسد سوريا قوات سوريا الديمقراطية تجمعات نظام الأسد

