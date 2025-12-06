تزامنا مع الذكرى السنوية.. قسد تمنع إقامة أي احتفالات بسقوط نظام الأسد

قررت “قسد”، الهيئة الداخلية في إقليم شمال وشرق سوريا التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية في عموم مناطق الإقليم يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وذلك تزامناً مع مرور عام على إسقاط نظام الأسد.

منع إطلاق العيارات النارية

كما شمل القرار منع إطلاق العيارات النارية والألعاب النارية تحت طائلة المساءلة القانونية، وتكليف الجهات الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار، و ذلك بحسب “العربية”.

ووجّهت هيئة الداخلية تهنئة لشعوب شمال وشرق سوريا وسائر السوريين بهذه المناسبة، متطلعة إلى مرحلة "تزدهر فيها سوريا بالديمقراطية والتعددية والتشاركية ضمن دولة لا مركزية".

و يأتي القرار في ظل الظروف الأمنية الراهنة وازدياد نشاط الخلايا الإرهابية الساعية لخلق الفتنة، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والأمن والسلم الأهلي.