حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. سيارة نقل اصطدمت بـ3 مركبات و3قتلى و3مصابين
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 3 فلسطينيين بزعم تجاوزهم الخط الأصفر

شهداء غزة
شهداء غزة
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت قتل 3 فلسطينيين، بزعم اجتيازهم الخط الأصفر في قطاع غزة وتشكيلهم تهديدات.

خرق الهدنة في غزة

وأوضح مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل للقضاء على أي تهديد وشيك"، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وواصل جيش الاحتلال خرق الهدنة في غزة، حيث أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,354 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

العدوان على غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,030، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأضاف "وفا" أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء بينهم شهيد جديد، و5 انتشلت جثامينهم، و15 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 367 شهيدا، و953 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين الخط الأصفر خرق الهدنة في غزة الاحتلال الإسرائيلي

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

