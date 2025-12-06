جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 3 فلسطينيين بزعم تجاوزهم الخط الأصفر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت قتل 3 فلسطينيين، بزعم اجتيازهم الخط الأصفر في قطاع غزة وتشكيلهم تهديدات.

خرق الهدنة في غزة

وأوضح مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات في القيادة الجنوبية منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل للقضاء على أي تهديد وشيك"، بحسب ما أفادت به القناة الـ12 الإسرائيلية.

وواصل جيش الاحتلال خرق الهدنة في غزة، حيث أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,354 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

العدوان على غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,030، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأضاف "وفا" أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء بينهم شهيد جديد، و5 انتشلت جثامينهم، و15 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 367 شهيدا، و953 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.