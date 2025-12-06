قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

محمد غالي

تعد شهادات البنك الأهلي المصري من أبرز أدوات الادخار القادرة على حماية القوة الشرائية للمدخرات وتوفير دخل منتظم بعيدا عن المخاطر في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

ويواصل البنك الأهلي طرح باقاته الادخارية البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء لما تقدمه من عوائد تنافسية ومستويات أمان مرتفعة لرأس المال، مما يجعلها من أكثر الأوعية المالية جذبا للمدخرين داخل القطاع المصرفي المصري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

وتتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة المنتجات المطروحة، إذ تمتد لمدة ثلاث سنوات وتقدم عائدا يبلغ 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.50% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، فيما لا يسمح باستردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي التي تصل مدتها إلى ثلاث سنوات وتتيح عائدا سنويا بنسب 23% في السنة الأولى و18.50% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه ومضاعفاته مع إمكانية الاقتراض بضمانها وفق الضوابط المعتمدة.

وتعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مفضلا للعملاء الباحثين عن الاستقرار المالي، إذ توفر عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، مما يجعلها خيارا مناسبا لمن يرغبون في دخل ثابت طوال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

ويتيح البنك أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة في السوق، حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25% ويتم تعديل العائد تلقائيا وفق أي تغيير في سعر الفائدة، مع بدء احتسابه من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمانها أو الحصول على بطاقة ائتمانية.

وتتميز جميع الشهادات بمرونة عالية في الشراء بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته، مع سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ، فضلا عن إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.

وتستمر المنافسة المتزايدة بين المؤسسات المصرفية لجذب مزيد من الودائع وتعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي، الأمر الذي يرجح تنشيط سوق الادخار والاستثمار المحلي ودعم استقرار القطاع المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وتوفر هذه الشهادات للمودعين خيارا مناسبا لتحقيق دخل ثابت مضمون مع الحفاظ على أمان رأس المال، لتظل واحدة من أكثر الأدوات المالية جاذبية في السوق المصرية خلال عام 2025 سواء للراغبين في دخل شهري منتظم أو للمدخرين الساعين لعوائد سنوية مرتفعة.

