مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
الأهلي ومصر.. أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية

محمد غالي

تشهد الشهادات البنكية في مصر إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن الاستثمار الآمن، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بداية من سبتمبر 2025، وهو ما دفع البنوك الكبرى إلى تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار.

أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية

وتعد الشهادات البنكية من أكثر الأدوات الاستثمارية استقرارا، حيث تضمن عائدا ثابتا أو متدرجا دون التعرض لمخاطر الأسواق، ما يجعلها الخيار الأول لفئة كبيرة من المودعين.

شهادات بنك مصر بعد خفض الفائدة


أعلن بنك مصر تطبيق أسعار عائد جديدة على شهاداته الادخارية اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، وجاءت أبرزها:

شهادة القمة الثلاثية: بعائد شهري ثابت 17% سنويا بدلا من 18.5%.
شهادة "ابن مصر":

  السنة الأولى: 20.5% بدلا من 23%.
  السنة الثانية: 17% بدلا من 19.5%.
  السنة الثالثة: 13.5% بدلا من 16%.
شهادات 3 سنوات: العائد السنوي انخفض إلى 4.85% بدلا من 5.30%.
شهادات 5 سنوات: العائد السنوي تراجع إلى 4.95% بدلا من 5.15%.

شهادات البنك الأهلي المصري


ما زالت الشهادات البلاتينية التابعة للبنك الأهلي المصري تحافظ على جاذبيتها، خاصة مع تنوعها بين العائد المتدرج والثابت:

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري (3 سنوات):

  23% في السنة الأولى.
  19% في الثانية.
  15% في الثالثة.
  استثمار 100 ألف جنيه يحقق إجمالي عائد 57 ألف جنيه بنهاية الشهادة.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي (3 سنوات):

  27% في السنة الأولى.
  22% في الثانية.
  17% في الثالثة.
  استثمار 100 ألف جنيه يحقق إجمالي عائد 66 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت (3 سنوات):

  بعائد شهري 18.5%.
  استثمار 100 ألف جنيه يحقق عائد شهري يقارب 1541 جنيها، أي نحو 55.5 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

كيفية شراء الشهادات البنكية


يمكن شراء الشهادات البنكية بسهولة عبر التوجه إلى فروع البنوك، أو من خلال الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي، مع إتاحة ربطها بالحسابات الجارية أو التوفير.

وبينما تمنح الشهادات ذات العائد الثابت استقرارا ماليا للمودعين، توفر الشهادات ذات العائد المتدرج فرصة للاستفادة من عوائد مرتفعة في السنوات الأولى، ما يمنح العملاء مرونة في استثمار أموالهم وفقا لاحتياجاتهم وخططهم المالية.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

