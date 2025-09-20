الأهلي ومصر.. أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية

تشهد الشهادات البنكية في مصر إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن الاستثمار الآمن، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% بداية من سبتمبر 2025، وهو ما دفع البنوك الكبرى إلى تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه والدولار.

أفضل عائد من شراء الشهادات البنكية

وتعد الشهادات البنكية من أكثر الأدوات الاستثمارية استقرارا، حيث تضمن عائدا ثابتا أو متدرجا دون التعرض لمخاطر الأسواق، ما يجعلها الخيار الأول لفئة كبيرة من المودعين.

شهادات بنك مصر بعد خفض الفائدة



أعلن بنك مصر تطبيق أسعار عائد جديدة على شهاداته الادخارية اعتبارا من 1 سبتمبر 2025، وجاءت أبرزها:

شهادة القمة الثلاثية: بعائد شهري ثابت 17% سنويا بدلا من 18.5%.

شهادة "ابن مصر":

السنة الأولى: 20.5% بدلا من 23%.

السنة الثانية: 17% بدلا من 19.5%.

السنة الثالثة: 13.5% بدلا من 16%.

شهادات 3 سنوات: العائد السنوي انخفض إلى 4.85% بدلا من 5.30%.

شهادات 5 سنوات: العائد السنوي تراجع إلى 4.95% بدلا من 5.15%.

شهادات البنك الأهلي المصري



ما زالت الشهادات البلاتينية التابعة للبنك الأهلي المصري تحافظ على جاذبيتها، خاصة مع تنوعها بين العائد المتدرج والثابت:

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري (3 سنوات):

23% في السنة الأولى.

19% في الثانية.

15% في الثالثة.

استثمار 100 ألف جنيه يحقق إجمالي عائد 57 ألف جنيه بنهاية الشهادة.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي (3 سنوات):

27% في السنة الأولى.

22% في الثانية.

17% في الثالثة.

استثمار 100 ألف جنيه يحقق إجمالي عائد 66 ألف جنيه خلال مدة الشهادة.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت (3 سنوات):

بعائد شهري 18.5%.

استثمار 100 ألف جنيه يحقق عائد شهري يقارب 1541 جنيها، أي نحو 55.5 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

كيفية شراء الشهادات البنكية



يمكن شراء الشهادات البنكية بسهولة عبر التوجه إلى فروع البنوك، أو من خلال الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي، مع إتاحة ربطها بالحسابات الجارية أو التوفير.

وبينما تمنح الشهادات ذات العائد الثابت استقرارا ماليا للمودعين، توفر الشهادات ذات العائد المتدرج فرصة للاستفادة من عوائد مرتفعة في السنوات الأولى، ما يمنح العملاء مرونة في استثمار أموالهم وفقا لاحتياجاتهم وخططهم المالية.