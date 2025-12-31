منعته من الغش فى الامتحان.. طالب ووالدته يعتديان على مدرسة بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام طالب ووالدته بالتعدي على مُدرِّسة بـ"سلاح أبيض" في محافظة الجيزة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات؛ تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (طالب - والدته)، وطرف ثان (مُدرِّسة - مصابة بسحجات في الوجه) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة؛ لمنع المُدرسة الطالب من الغش في أثناء أداء امتحان بالمدرسة، وتعديه عليها بالسب.

وعقب إنتهاء الامتحان؛ توجهت المُدرِّسة إلى محل سكن الطالب؛ لمعاتبة والدته، إلا أنه حدثت مشادة كلامية بينهما، تدخل خلالها الطالب مشهرا سلاحا أبيض، وتعديا عليها بالضرب محدثين إصابتها.

وأمكن ضبط الطالب ووالدته، وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.