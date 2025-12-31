قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
ضبط 118 شخصا لاتهامهم بتجارة غير مشروعه في تذاكر أمم إفريقيا
توتر في الزمالك.. تغيب لاعبين عن المران بسبب تأخر المستحقات
أستاذ علوم سياسية: مصر تتمتع بموقع محوري ومؤثر.. والتهديدات التي واجهتها تاريخيًا ارتبطت بموقعها الاستراتيجي
تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة
أخبار البلد

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

تقدمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بخالص التهنئة إلى نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيةً أن يحمل الخير والسلام والاستقرار، وأن يكون عامًا حافلًا بالنجاحات للمرأة في مختلف المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة، مشيدةً بما حققته من مكتسبات غير مسبوقة في ظل دعم القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا خاصًا وإيمانًا راسخًا بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن، وهو ما أسهم في تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار.

فرصة متجددة لمواصلة العمل

وأشارت إلى أن العام الجديد يمثل فرصة متجددة لمواصلة العمل على دعم المرأة ورائدات الأعمال والفتيات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، متمنيةً لنساء مصر والعالم مستقبلًا أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.

