المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

تقدمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بخالص التهنئة إلى نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيةً أن يحمل الخير والسلام والاستقرار، وأن يكون عامًا حافلًا بالنجاحات للمرأة في مختلف المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة، مشيدةً بما حققته من مكتسبات غير مسبوقة في ظل دعم القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا خاصًا وإيمانًا راسخًا بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن، وهو ما أسهم في تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار.

فرصة متجددة لمواصلة العمل

وأشارت إلى أن العام الجديد يمثل فرصة متجددة لمواصلة العمل على دعم المرأة ورائدات الأعمال والفتيات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، متمنيةً لنساء مصر والعالم مستقبلًا أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.