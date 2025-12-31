وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجا.ر في حلب

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في حلب، فيما بدأت الأجهزة المختصة التحقيق لمعرفة طبيعته.

سوريا تدعم وحدة اليمن

و في وقت سابق من اليوم، أكدت سوريا دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.





وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، "تتابع الجمهورية العربية السورية باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية".







وأكدت في البيان دعمها الكامل لوحدة اليمن وسيادته ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار".







كما أعلنت دعمها لكل ما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.





وجدّدت الخارجية السورية موقفها الداعم للحلول السياسية الشاملة التي تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتنبذ كل ما من شأنه تعميق الأزمات أو تهديد السلم الإقليمي.