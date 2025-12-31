سفارة فلسطين بمصر تصدر تقريرها السنوي.. وهذه أبرز الخدمات والإنجازات

أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية تقريرها السنوي لعام 2025، مستعرضةً حجم الجهود والخدمات التي قدمتها لمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب الإبادة الجماعية، على مختلف المستويات القنصلية، والطبية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية، والتعليمية.

أنجزت السفارة خلال عام 2025 ما مجموعه 55,121 معاملة قنصلية شملت التصديقات، والشهادات الدراسية، وشهادات الميلاد، والوكالات، والإقرارات، والإفادات، والمراسلات، إضافة إلى استصدار وتجديد جوازات السفر.

كما أبرمت السفارة 527 عقد زواج شرعي عبر القاضي الشرعي بمقر السفارة، ونظمت 1,058 حجة وصكاً شرعياً بالتنسيق مع المحكمة الشرعية في رام الله.

وفي إطار دعم المرضى الفلسطينيين، نسّقت السفارة 3,234 تحويلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية والخدمات الطبية العسكرية، إضافة إلى 58 تحويلة لحملة وثائق السفر المصرية و32 تحويلة لحملة الوثائق السورية.

كما تابعت أوضاع 58 مريض غسيل كلوي بزيارات أسبوعية منتظمة منذ بداية حرب الإبادة، وأسهمت في تركيب وتغيير مفاصل لـ164 مريضاً، وأطراف صناعية لـ210 مرضى، وعيون صناعية لـ31 مريضاً، إلى جانب التنسيق لإجراء 39 عملية جراحة قلب للأطفال، و312 عملية جراحية مختلفة.

ووفرت السفارة وحدات دم لـ90 مريضاً، و600 كرسي متحرك ومشاية لكبار السن، إضافة إلى علاجات شهرية لحوالي 106 مرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والأورام.

المساعدات الإنسانية وشؤون الرعايا

منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، أشرفت السفارة على إيصال مساعدات مالية وإغاثية نحو 54 ألف أسرة فلسطينية، وتوزيع طرود غذائية على 500 أسرة، إضافة إلى توفير ملابس العيد لـ202 طفل ممن فقدوا ذويهم في عيد الفطر و500 طفل في عيد الأضحى، وفق آلية تضمن وصول الدعم مباشرة من المتبرع إلى المستفيد.

كما استقبلت ادارة المعابر بالسفارة عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 1 فبراير - 17 مارس 2025 خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وأربعين مواطنًا من المرضى والجرحى و مرافقيهم.

وتولت السفارة تيسير مواراة الثرى في مدافن السفارة لنحو ألف جثمان من المواطنين القادمين من قطاع غزة والذين قضوا خلال تواجدهم في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى متابعة حالات المواطنين في أقسام الشرطة.

على الصعيد السياسي، استقبلت السفارة 210 وفود سياسية وبرلمانية وحزبية، وعقدت لقاءات مع 111 سفيراً ورئيس بعثة ومدير منظمة دولية، إضافة إلى 108 لقاءات مع مستشارين سياسيين في السفارات العربية والأجنبية، تناولت تطورات الأوضاع في فلسطين.

كما شاركت السفارة في 49 فعالية رسمية عربية وأجنبية في مناسبات وطنية وسياسية.

نظمت السفارة 68 لقاءً فكرياً وفعاليات إشهار وقراءات، و14 لقاءً تخصصياً للوافدين من قطاع غزة، وشاركت أو نظمت 61 فعالية ثقافية، إلى جانب المشاركة في 6 مؤتمرات محلية ودولية.

كما نفذت 6 دورات تدريبية متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالحرب.

إعلامياً، نشرت السفارة ووزعت 400 خبر وبيان رسمي فلسطيني على وسائل الإعلام المصرية، وحررت 269 خبراً وتنويهاً حول أنشطتها وخدماتها، مع التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المصرية ووكالات الأنباء الدولية الناطقة بالإنجليزية.

في المجال التعليمي، عقدت السفارة 3 دورات لامتحانات الثانوية العامة الفلسطينية للعام 2024/2025، تقدم لها 1,680 طالباً وطالبة.

كما شاركت في 30 فعالية استقبال وتخريج للطلبة الفلسطينيين، واستضافت بمقرها مناقشة 3 رسائل ماجستير و7 أطروحات دكتوراه.

وتم تخصيص 145 منحة دراسية كاملة من جامعة الأزهر الشريف، إلى جانب استمرار إعفاء عدد من الطلبة الدارسين في جامعة الأزهر من الرسوم الجامعية للعام الثاني على التوالي، حيث استفاد 110 من طلبة الدراسات العليا و310 من طلبة البكالوريوس، إضافة إلى إعفاء 43 طالباً من خريجي الثانوية العامة.

كما أنجزت السفارة 3,149 خطاباً تعليمياً للجهات المصرية المختلفة، وقدمت مساعدات مالية مباشرة لـ1,630 طالباً جامعياً و1,633 طالب ثانوية عامة، وجدولت وسددت الرسوم الدراسية لعشرات الطلبة، بمن فيهم أبناء شهداء حرب الإبادة الجماعية.

وفي ملف الشؤون المالية

تابع القسم المختص على مدار العام تفاصيل المساعدات والعلاجات، والعقارات المملوكة والمستأجرة لدولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، وأصول المشتريات، كما استمرّ في التنسيق مع أقسام السفارة المختلفة لتنفيذ خطط العمل المقررة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، في ختام تقريرها، التزامها بمواصلة أداء واجبها الوطني والإنساني، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية في ظل التحديات المتواصلة التي يواجهها شعبنا.

