موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام

أعلن موقع Zeteo الأميركي، في تقريره السنوي، قائمته الخاصة بأبرز الشخصيات والأحداث التي شكّلت ملامح العام، تحت عنوان: "أبطال العام وأشراره ومجرمو الحرب".



أنس الشريف صحفي العام

و اختار الموقع الأمريكي الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في فئة «صحفي العام»، و ذلك تكريمًا لدوره الاستثنائي في نقل الحقيقة من قلب الحرب، رغم القصف والحصار والتهديد الإسرائيلي المتواصل.

وأكد Zeteo أن أنس الشريف وزملاءه جسّدوا معنى الصحافة الحقيقية، حين تحوّلت الكاميرا والكلمة إلى خط دفاع أخير عن المدنيين، وسجلّ حيّ لجرائم تُرتكب أمام أنظار العالم، في وقت صمتت فيه منصات كبرى أو انحازت للرواية الرسمية.

وشدّد الموقع على أن صحفيي غزة لم يكونوا مجرد ناقلين للأخبار، بل شهودًا مباشرين على التاريخ؛ دفع بعضهم حياته ثمنًا للحقيقة، بينما واصل آخرون عملهم تحت النار، بلا حماية ولا ضمانات.



