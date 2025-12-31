محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث محافظو الجمهورية، اليوم، برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وبعث محافظ أسيوط اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته للسيد الرئيس، بمناسبة العام الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، وأن يحمل العام القادم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن تتواصل مسيرة العمل الوطني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشيدًا بالجهود المخلصة التي يبذلها فخامة الرئيس لدفع عجلة التنمية وبناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.



كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، والمحافظين، وكبار رجال الدولة، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار، وأن ينعم الله على الشعب المصري بمزيد من الرخاء والتقدم.



كما قدم المحافظ خالص تهانيه لأهالي محافظة أسيوط، ولأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يكون عامًا حافلًا بالنجاح والتوفيق، وأن تتضافر الجهود لتحقيق ما يصبو إليه أبناء الوطن من تنمية وازدهار في مختلف المجالات.



وعلى صعيد متصل، بعث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



وقال المحافظ في برقيته "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن نحو مستقبل باهر ومشرق".



وأضاف المحافظ "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأن نسير على دربكم، من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والرخاء"، داعياً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم، ويكلل جهودكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه عزة وطننا، وأن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق".



كما بعث محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.



وقال المحافظ في برقية التهنئة "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 م، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي".



وأضاف " نفخر بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والإزدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كل المحـن نحو التقدم والإزدهار، متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".



كما بعث المحافظ، برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة منال عوض، وزير التنميه المحلية، ونيافة الأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية بكل خير وتقدم وإزدهار تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وفى السياق، بعث محافظ سوهاج عبدالفتاح سراج، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، معربًا فيها عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج.



وأكد المحافظ - في برقيته للرئيس تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على سيادته وعلى الشعب المصري بالخير والبركات، داعيًا المولى - عز وجل - أن يحقق تطلعات الشعب المصري نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، متمنيًا لسيادته موفور الصحة ودوام التوفيق.



وبعث المحافظ برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الميلادي الجديد، أعرب خلالها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا حافلًا بالإنجازات والتنمية لمصر وشعبها، وأن يوفق الله الحكومة في استكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وفي محافظة كفر الشيخ، بعث المحافظ الدكتور علاء عبدالمعطي برقية تهنئة للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، جاء نصها " فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء المحافظة، بخالص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن، وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة؛ ندعو الله - عز وجل - أن يعيدها على فخامتكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية وقد تمتعوا بالسلام والاستقرار والأمان، حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير ".



كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وكبار رجال الدولة، لتهنئتهم بهذه المناسبة الطيبة، سائلاً الله تعالى أن يمتعهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ مصر وينعم على شعبها العظيم بمزيدٍ من الأمن والاستقرار والرخاء.



وفي أسوان، بعث المحافظ الدكتور إسماعيل كمال برقية تهنئة إلي السيد رئيس الجمهورية؛ جاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد.. سائلين المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وتحقيق مزيد من الإنجازات.. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق خطاكم".



وأكد المحافظ - في تصريح بهذه المناسبة - أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة، مشيدًا بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس السيسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.