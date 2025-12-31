حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الوحدة الوطنية تمثل حجر الأساس لاستقرار الدولة المصرية، والدافع الرئيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء خلال العام الجديد.



وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي، في برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز قيم التلاحم والتعاون بين جميع أبناء الوطن، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار الدكتور عفت السادات إلى أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى وخطط تنموية متكاملة يعكس رؤية واضحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الصف الوطني يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار هذا المسار.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية والدينية في دعم التماسك المجتمعي ونشر قيم التعايش والعمل المشترك، بما يسهم في تدعيم الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

واختتم رئيس حزب السادات الديمقراطي تصريحاته بالتأكيد على أن العام الجديد يجب أن يكون محطة جديدة للعمل الجاد، وتكثيف الجهود الوطنية من أجل ترسيخ الاستقرار، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وصولًا إلى مستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية.