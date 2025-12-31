قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا يجب أن نفرح ببدايات السنة الجديدة؟.. أمين الفتوى يوضح فلسفة البدايات مع الله
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏
أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية
أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد

عفت السادات
عفت السادات

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الوحدة الوطنية تمثل حجر الأساس لاستقرار الدولة المصرية، والدافع الرئيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء خلال العام الجديد.


وأوضح رئيس حزب السادات الديمقراطي، في برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز قيم التلاحم والتعاون بين جميع أبناء الوطن، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار الدكتور عفت السادات إلى أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى وخطط تنموية متكاملة يعكس رؤية واضحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الصف الوطني يمثل الضمان الحقيقي لاستمرار هذا المسار.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية والدينية في دعم التماسك المجتمعي ونشر قيم التعايش والعمل المشترك، بما يسهم في تدعيم الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

واختتم رئيس حزب السادات الديمقراطي تصريحاته بالتأكيد على أن العام الجديد يجب أن يكون محطة جديدة للعمل الجاد، وتكثيف الجهود الوطنية من أجل ترسيخ الاستقرار، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وصولًا إلى مستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية.

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

