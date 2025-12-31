محافظ الغربية يستقبل نواب البرلمان الجدد.. ويؤكد: التكامل بين التنفيذين والتشريعين الطريق الأسرع لخدمة المواطن

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر المحافظة، حيث قدّم لهم خالص التهنئة بمناسبة نيلهم ثقة المواطنين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم البرلمانية والتشريعية والرقابية، بما يحقق مصالح الوطن ويلبي تطلعات أبناء الغربية، كما هنأهم بحلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله في أن يشهد العام القادم مزيدًا من العمل الجاد والتعاون المثمر بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلس النواب، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التكامل الحقيقي بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، وتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق استجابة فعالة لمطالب واحتياجات المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف وتكثيف الجهود بين التنفيذي والتشريعي، خاصة في ظل حجم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن التعاون الوثيق مع نواب البرلمان يسهم في رصد التحديات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل سريع، وتذليل أية معوقات قد تعترض مسار العمل، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

دعم الأسر والعائلات

وأضاف محافظ الغربية أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام نواب مجلس النواب، في إطار من الشفافية وتبادل الرؤى والعمل المشترك، مشيرًا إلى حرصه الكامل على دعم جميع المقترحات والمبادرات البرلمانية الجادة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتتماشى مع توجه الدولة في وضع الإنسان في صدارة الأولويات، مثمنًا الدور الوطني لنواب البرلمان في نقل نبض الشارع والتعبير عن قضايا المواطنين داخل أروقة المجلس.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لمحافظ الغربية على ما يبذله من جهود ودعم متواصل، مؤكدين التزامهم الكامل بالتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق تطلعات أبناء المحافظة، ودعم خطط التنمية، ومواصلة مسيرة البناء داخل محافظة الغربية.