أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يستقبل نواب البرلمان الجدد.. ويؤكد: التكامل بين التنفيذين والتشريعين الطريق الأسرع لخدمة المواطن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام، أعضاء مجلس النواب الجدد عن دوائر المحافظة، حيث قدّم لهم خالص التهنئة بمناسبة نيلهم ثقة المواطنين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم البرلمانية والتشريعية والرقابية، بما يحقق مصالح الوطن ويلبي تطلعات أبناء الغربية، كما هنأهم بحلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله في أن يشهد العام القادم مزيدًا من العمل الجاد والتعاون المثمر بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات والتنمية داخل المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلس النواب، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التكامل الحقيقي بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، وتسريع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحقيق استجابة فعالة لمطالب واحتياجات المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف وتكثيف الجهود بين التنفيذي والتشريعي، خاصة في ظل حجم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن التعاون الوثيق مع نواب البرلمان يسهم في رصد التحديات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل سريع، وتذليل أية معوقات قد تعترض مسار العمل، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

دعم الأسر والعائلات 

وأضاف محافظ الغربية أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام نواب مجلس النواب، في إطار من الشفافية وتبادل الرؤى والعمل المشترك، مشيرًا إلى حرصه الكامل على دعم جميع المقترحات والمبادرات البرلمانية الجادة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات، ودعم التنمية المستدامة، وتتماشى مع توجه الدولة في وضع الإنسان في صدارة الأولويات، مثمنًا الدور الوطني لنواب البرلمان في نقل نبض الشارع والتعبير عن قضايا المواطنين داخل أروقة المجلس.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لمحافظ الغربية على ما يبذله من جهود ودعم متواصل، مؤكدين التزامهم الكامل بالتنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق تطلعات أبناء المحافظة، ودعم خطط التنمية، ومواصلة مسيرة البناء داخل محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات النواب الجدد خدمات المواطنين تحسين مستوى الخدمات

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

ورشة متحف شرم الشيخ

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

هدى مع نهال طايل

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

