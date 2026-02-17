الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة، في ظل حالة من الحذر بأسواق المعادن قبل صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية المرتقبة هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل 4978.39 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 4996.69 دولار للأوقية.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.9% إلى 76.04 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 2030.61 دولار للأوقية.

وأسهم انخفاض أحجام التداول نتيجة العطلات في كل من الصين والولايات المتحدة في زيادة الضغوط على أسعار المعادن الثمينة.

وتأثرت أسعار المعادن بارتفاع الدولار، في وقت استمر فيه الطلب على أصول الملاذ الآمن مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، لاسيما قبل المحادثات النووية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات بتزايد الضغوط الأمريكية على طهران للتوصل إلى اتفاق.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، إلى جانب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير، المقرر نشره غدا /الأربعاء/، لما له من تأثير محتمل على توقعات السياسة النقدية.

ومن المنتظر أيضا صدور بيانات الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، تليها بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والذي يحظى بمتابعة وثيقة من الأسواق لتقييم مسار التضخم واتجاه أسعار الفائدة.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيفن وارش، لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينظر إليه على أنه أقل ميلا لتيسير السياسة النقدية.