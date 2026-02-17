قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب يحث كييف على الاتفاق "بسرعة" قبيل محادثات روسية أوكرانية في جنيف

أ ش أ

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا على التفاوض والتوصل إلى اتفاق "بسرعة"، وذلك قبيل بدء جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية اليوم "الثلاثاء".

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية "اير فورس وان" أثناء عودته إلى واشنطن من منزله في فلوريدا حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية التي ستعقد اليوم في جنيف ستكون "محادثات كبيرة"، مؤكدا "من الأفضل لأوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعا".

ويسعى ترامب إلى إنهاء النزاع الذي اندلع عندما غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، لكن جولتين سابقتين من المحادثات بين طرفي النزاع برعاية أمريكية في أبو ظبي لم تسفرا عن أي مؤشرات.

وصرح الجانبان بأن المناقشات كانت مثمرة، لكنهما مازالا متباعدين بشأن القضية الرئيسة المتعلقة بالأراضي.

وتمسكت موسكو بمطالبها في المحادثات بشأن تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية وسياسية شاملة، وهو ما رفضته كييف واعتبرته بمثابة استسلام.

وسيكون كبير مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ضمن الوفد الأمريكي، بينما سيترأس وزير الثقافة الروسي السابق فلاديمير ميدينسكي وفد موسكو.

وسيمثل كييف رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.

