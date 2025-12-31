قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

برلماني يشيد ببيان المتحدة: خطوة شجاعة تعيد للإعلام هيبته ورسـالته

مصطفى أبو زهرة
مصطفى أبو زهرة
محمد الشعراوي

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أعلنت فيه عدم متابعة أو تغطية أي أنشطة أو مناسبات تخص من يُطلق عليهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن القرار يمثل عودة حقيقية لدور الإعلام في خدمة المجتمع وصون وعيه.

وأكد أبو زهرة أن الصحافة ليست منصة لصناعة الضجيج أو الترويج للسطحية، بل رسالة تنوير وتثقيف وبناء وعي، مشيرًا إلى أن الانسياق وراء “التريند” أضر كثيرًا بصورة الإعلام ورسّخ نماذج لا تمثل القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تعيد الاعتبار للجهد الحقيقي والعمل الجاد، وتبعث برسالة أمل لكل من يسعى للنجاح عبر الكفاح والاجتهاد، لا عبر استغلال الشهرة المؤقتة أو إثارة الجدل المصطنع.

وثمّن النائب مصطفى أبو زهرة دعوة الشركة المتحدة للمؤسسات الصحفية للانضمام إلى هذه المبادرة، معتبرًا أنها تمثل نقطة انطلاق لإعادة بناء منظومة إعلامية مسؤولة تحترم عقل المواطن وتحافظ على الهوية المجتمعية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجلس الشيوخ مصطفى أبو زهرة مواقع التواصل الاجتماعي

