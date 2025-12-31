برلماني يشيد ببيان المتحدة: خطوة شجاعة تعيد للإعلام هيبته ورسـالته

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أعلنت فيه عدم متابعة أو تغطية أي أنشطة أو مناسبات تخص من يُطلق عليهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن القرار يمثل عودة حقيقية لدور الإعلام في خدمة المجتمع وصون وعيه.

وأكد أبو زهرة أن الصحافة ليست منصة لصناعة الضجيج أو الترويج للسطحية، بل رسالة تنوير وتثقيف وبناء وعي، مشيرًا إلى أن الانسياق وراء “التريند” أضر كثيرًا بصورة الإعلام ورسّخ نماذج لا تمثل القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تعيد الاعتبار للجهد الحقيقي والعمل الجاد، وتبعث برسالة أمل لكل من يسعى للنجاح عبر الكفاح والاجتهاد، لا عبر استغلال الشهرة المؤقتة أو إثارة الجدل المصطنع.

وثمّن النائب مصطفى أبو زهرة دعوة الشركة المتحدة للمؤسسات الصحفية للانضمام إلى هذه المبادرة، معتبرًا أنها تمثل نقطة انطلاق لإعادة بناء منظومة إعلامية مسؤولة تحترم عقل المواطن وتحافظ على الهوية المجتمعية.