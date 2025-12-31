قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست قطع المياه والكهرباء عن الأونروا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

استنكر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس.

وأكد أن هذا القرار يشكّل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن استهداف الأونروا يأتي في إطار حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية والإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية منها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية، في محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ومحاولة لإسكات الشهود على جرائمه، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي الإنساني برمّته.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة  لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان الحماية الكاملة للأونروا وكافة المنظمات الإنسانية واستمرار عملها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددًا طلبه للبرلمانات الدولية والإقليمية بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.

https://youtu.be/qipQ2UG8bk8

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

وزير البترول يُكرم المهندس إبراهيم مكي بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيسًا للقابضة للبتروكيماويات

وزير البترول يكرم رئيس القابضة للبتروكيماويات لانتهاء فترة عمله

ذهب

الذهب المصري والعالمي يقفز للقمة.. 2025 عام الطفرات القياسية للأونصة وعيار 21

صورة تعبيرية

جمعية المطورين العقاريين تحلل أداء السوق في 2025 وتضع توصياتها لـ2026

بالصور

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

الشرقية
الشرقية
الشرقية

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

