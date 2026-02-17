هل تؤثر فترة راحة سيراميكا كليوباترا على جاهزية لاعبيه أمام الزمالك؟

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مواجهة الزمالك المقبلة تأتي في ظل جدول مزدحم من المباريات المحلية والقارية للفريق، ما يضع لاعبيه تحت ضغط كبير.

وأوضحت أن منافسه سيراميكا يتمتع بفترة راحة طويلة منذ 5 فبراير، وهو ما قد يُعتبر سلاحًا ذا حدين؛ إذ من الممكن أن تمنح هذه الراحة اللاعبين فرصة للتجهيز والاستشفاء، لكنها في الوقت نفسه قد تؤثر سلبًا على استمرارية الفورمة الفنية والجاهزية الذهنية، التي وصل إليها الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وأشارت سهام صالح إلى أن هذا العامل سيكون حاسمًا في أداء الفريقين خلال اللقاء المرتقب.