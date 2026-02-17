تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026.

وتُقام المباراة في إطار مواجهات دور الـ16 من البطولة، حيث تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد هيئة قناة السويس.

وكان الزمالك قد تأهل إلى هذا الدور بعدما حقق الفوز على بلدية المحلة بهدف دون مقابل في الدور السابق، بينما صعد سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 عقب تغلبه على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا فريق طلائع الجيش في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء 18 مارس المقبل.

طاقم تحكيم المباراة:

حكم الساحة: محمود بسيوني

الحكم المساعد الأول: محمد مجدي سليمان

الحكم المساعد الثاني: عمر فتحي

الحكم الرابع: محمود منصور

حكم تقنية الفيديو (VAR): محمود دسوقي، ويعاونه أحمد لطفي

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل سعي كل منهما لمواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب كأس مصر هذا الموسم.