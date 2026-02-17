ضغط شديد.. عبدالجليل ينتقد جدولة مباريات الزمالك ويكشف صعوبة الرحلات الخارجية

تحدث محمد عبدالجليل جاليليو عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك عن الجدول المكثف لمباريات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مواعيد المباريات الخارجية تعقّد مهمة الفريق وتضعه تحت ضغط شديد.

وقال جاليليو: “أنتم ليلة المباراة بتقولوا تعالى يا عم الزمالك، هو أنت مش بتكسب؟ لو عديت بكرة سيراميكا تعالى بقى عندك كوارتر فاينال فين؟ كنشاسا، برازافيل، المغرب.. كده كده عندك ماتش لوز اللوز في آخر رمضان”.

وأضاف: “إحنا مينفعش نضيع عليك الـ10 الأواخر برضه! العب كده مباراة ما بين الذهاب والإياب”.

وأكد أن مباريات الذهاب خارج مصر ستكون تحديًا كبيرًا للزمالك، موضحًا: “15 مارس احتمال كبير يبقى في الكونغو أو المغرب، فأنت بتتكلم على سفرية تقيلة”.

وعن جدول المباريات المكثف للفريق، قال: “هو المرة دي بيصعب عليك الموضوع، كل شوية مستوى صعب.. أحمد مجاهد بيفكر حلو برضه، قالك أنت لعبت كايزر يوم السبت في مصر والثلاث ماتش كأس، المرة دي يلعبك الأحد والأربعاء، بس الأحد ده بره مصر!”

ولم يتردد جاليليو في توجيه نقد واضح لإدارة الجدولة، مضيفًا: “لو الزمالك وبيراميدز مكملين في دور الثمانية، توكل على الله.. لكن أنا في النهاية لما ألعب في جو زي ده وأحس إن فيه تلكيك عشان الزمالك يخرج، مش قادر أفهم أنت إيه مصلحتك؟ ده أنت هتخسر المتابعة الجماهيرية الوحيدة اللي فاضلة في البطولة”.

واختتم جاليليو تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الأخيرة أثرت على تكافؤ الفرص في الدوري والكأس: “ده أنت ضربت تكافؤ الفرص في مقتل.. الموضوع كله مريب، والمباريات هتكون صعبة على الفريق”.