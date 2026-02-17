أحمد حمودة: الزمالك بمن حضر».. وقرار الأهلي بعدم شكوى الجيش الملكي يُحسب لإدارته

أكد أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، أن فريق الزمالك يطبق عمليًا مقولة «بمن حضر» خلال الفترة الحالية، بعدما نجح في تحقيق الانتصارات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستويين الإداري والفني.

وقال حمودة، خلال ظهوره ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن الزمالك أثبت شخصية قوية داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعبين المتاحين تحملوا المسؤولية ونجحوا في تعويض الغيابات، وهو ما يعكس روحًا إيجابية ورغبة حقيقية في تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف أن شباب الزمالك ظهروا بشكل مميز في الفترة الماضية، وكانوا على قدر الثقة التي منحها لهم الجهاز الفني، مؤكدًا أن الاعتماد على العناصر الشابة منح الفريق دفعة قوية، خاصة في ظل التحديات التي تحيط بالنادي.

وفي سياق آخر، أشاد حمودة بقرار إدارة الأهلي بعدم تقديم شكوى ضد الجيش الملكي، معتبرًا أن هذا القرار يُحسب لمسؤولي القلعة الحمراء ويعكس احترام العلاقات بين الأندية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعزز الروح الرياضية داخل المنافسات الإفريقية.