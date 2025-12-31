قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge

Infinix Note Edge
Infinix Note Edge
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة إنفينيكس، على تطوير هاتف ذكي جديد يطلق عليه اسم Infinix Note Edge، ومن المتوقع أن يظهر رسميا في يناير المقبل. 

ووفقا لتسريبات من مصدر موثوق على منصة "إكس"، سيأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note Edge، بشاشة من نوع AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بدقة "1.5K" وحجم بطارية ضخمة تبلغ 6500 مللي أمبير.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 7100، والذي يعد خلفا لمعالج Dimensity 7050، ويتميز بمعالج ثماني النواة يتضمن أربعة أنوية من نوع Cortex-A78 بسرعات تصل إلى 2.4 جيجاهرتز وأربعة أنوية من نوع Cortex-A55 بسرعات تصل إلى 2 جيجاهرتز، كما سيحتوي الهاتف على معالج رسومات Mali-G610.

وتتضمن الميزات الأخرى دعم LPDDR5 لذاكرة الوصول العشوائي، وتخزين UFS 3.1، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. 

كما سيدعم الهاتف دقة عرض تصل إلى 1200x2600 بكسل، وشبكة Wi-Fi 6، وبلوتوث 5.4، وتقنية الجيل الخامس 5G.

ويعد هاتف Infinix Note Edge أيضا بالتزام طويل من الشركة بتحديثات النظام، حيث سيحصل الهاتف على 3 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى 5 سنوات من التحديثات الأمنية.

Infinix Note Edge

إنفينيكس تطلق جهاز Infinix XPad Edge

موخرا، أطلقت شركة إنفينيكس جهاز التابلت Infinix XPad Edge في السوق الماليزية، والذي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 685 ويشغل نظام التشغيل Android 15 من العلبة. 

يحتوي الجهاز على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، كما يمكن توسيع السعة التخزينية باستخدام بطاقة microSD، مع دعم يصل إلى 2 تيرابايت. 

يتميز التابلت بشاشة كبيرة بحجم 13.2 بوصة مع دقة 2.4K ومعدل تحديث 90 هرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة واسعة وسلسة سواء للعمل أو الترفيه.

وبالنسبة للكاميرات، يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وهي مخصصة للمكالمات الفيديو والدروس الإلكترونية والتصوير الأساسي. 

كما يضم التابلت بطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع عبر منفذ سلكي بقدرة 18 واط لسرعة شحن أعلى.

أما بالنسبة للتصميم، فيتميز التابلت بهيكل معدني نحيف ويزن 588 جراما، وهو ما تصفه إنفينيكس بأنه خفيف جدا، الجهاز متوفر فقط في لون الرمادي، مقابل سعر حوالي 323 دولارا.

Infinix XPad Edge
إنفينيكس Infinix Note Edge هاتف جديد

