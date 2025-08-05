وحش الألعاب .. Infinix GT 30 Pro هاتف جديد سيقلب الموازين قريبا

تستعد إنفينيكس لإطلاق هاتف GT 30 في 8 أغسطس وقد تم تحديث صفحة الشركة على Flipkart، والتي قد كانت نشطة لعدة أيام.

على الجانب الآخر تُبرز المواصفات الرئيسية، العديد من التفاصيل الرئيسية الإضافية مثل الكاميرات وسعة البطارية.

مواصفات هاتف Infinix GT 30

يأتي هاتف Infinix GT 30 مُزوّد ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة مع خاصية الشحن المُباشر.

أما بالنسبة للتصوير، فهو مُزوّد بكاميرا مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX682 + 8 ميجابكسل (زاوية واسعة للغاية)، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل ومكبري صوت مزدوجين، وتصنيف IP64، وميزة اتصال لاسلكي .

على الجانب الاخر تتيح إجراء مكالمات عبر البلوتوث عند عدم وجود شبكة. ووعدت إنفينيكس بتحديثين رئيسيين لنظام التشغيل، وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية للجهاز.

تشمل التفاصيل المؤكدة سابقًا شاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة وتردد 144 هرتز ودقة 1.5K، وعمق ألوان 10 بت، وسطوع ذروة 4500 شمعة، محمية بزجاج Gorilla Glass 7i. ولأغراض أمنية، سيضم مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة.

موصفات هاتف Infinix GT 30

يعمل جهاز GT 30 بمعالج Dimensity 7400 ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي افتراضية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

يدعم الجهاز تشغيل الألعاب بمعدل 90 إطارًا في الثانية في BGMI، وهو معتمد من Krafton، ويتميز بأزرار تشغيل قابلة للتخصيص.

تشمل الإضافات الأخرى المُخصصة للألعاب مُغير الصوت السحري AI، وZoneTouch Master، ووضع الرياضات الإلكترونية، وأوضاع الأداء. يعمل الجهاز بنظام XOS 15 المُستند إلى نظام Android 15، ويدمج أيضًا مساعد المكالمات AI، ومساعد الكتابة AI، والمساعد الصوتي Folax.

سعر هاتف Infinix GT 30

من المتوقع أن يتوفر هاتف Infinix GT 30 في السوق الهندية ومن المرجح أن يبلغ سعره حوالي 20,000 روبية.