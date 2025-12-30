شاومي تختبر هاتفًا خامسًا غامضًا ضمن سلسلة Xiaomi 17 الرائدة

أفاد تقرير جديد بأن شاومي تعمل على تطوير هاتف خامس ضمن سلسلة Xiaomi 17، إلى جانب نماذج Xiaomi 17 و17 Pro و17 Pro Max و17 Ultra التي كُشف عنها خلال 2025.​

وبحسب التسريبات الواردة من المسرب Digital Chat Station عبر المنصات الصينية، يجري حاليًا اختبار الجهاز داخليًا كإصدار إضافي ضمن السلسلة نفسها، مع وصفه بأنه «نسخة محسّنة بشكل طفيف» مقارنة بالهواتف المطروحة حاليًا.​

مواصفات مبدئية

تشير المعلومات الأولية إلى أن الهاتف الجديد سيحافظ على مستوى العتاد العالي المعتمد في السلسلة، مع استخدام معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 نفسه الموجود في هواتف Xiaomi 17 الأخرى.​

وتذكر التقارير أن الجهاز قد يجمع بين حجم شاشة قريب من Xiaomi 17 Pro Max مع تصميم لوحة أمامية مسطّحة بدل الحواف المنحنية، ليستهدف فئة تفضّل الشاشات المسطحة في الهواتف الرائدة.​

كاميرا بيريسكوب ومزايا تصوير متقدمة

توضح التسريبات أن الهاتف سيضم كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري، في استمرار لاعتماد شاومي على حلول تقريب متقدمة في فئة Xiaomi 17 الموجّهة للتصوير.​

ومع ذلك، لم تُكشف حتى الآن تفاصيل نهائية حول دقة المستشعرات، أو مستويات التقريب، أو ما إذا كان الجهاز سيحمل شراكة ضبط بصري مع Leica كما في بعض هواتف شاومي الرائدة الأخرى.​

موعد الإطلاق المتوقع والأسواق المستهدفة

بحسب نفس المصادر، تستهدف شاومي إطلاق الهاتف الجديد في النصف الأول من 2026، على أن يبدأ طرحه في السوق الصينية أولًا قبل النظر في التوسع إلى أسواق أخرى.​

وتشير تقارير متخصصة إلى أن خطط الإطلاق ما زالت في مرحلة مبكرة، ما يعني أن مواصفات الجهاز أو جدول طرحه قد تتغير، خاصة وأن بعض النماذج التجريبية لدى شاومي لا تصل في النهاية إلى مرحلة الإنتاج التجاري.​